По данным Университета Хопкинса, к утру 30 декабря мск в мире COVID-19 заболели 81,97 миллиона человек, умерли от него 1,78 миллиона.
Ирина Шестакова, президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, а таже бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям, поделилась, что после Нового года возможен подъём заболеваемости коронавирусом.
Ирина Шестакова рассказала, что в любом случае люди будут находиться в контакте в Новый год. Специалист не может представить себе дистанцию за семейным столом. Также Шестакова прокомментировала, что в работе люди соблюдают дистанцию, однако, ездят к родственникам и продолжают заражать.
Врачи выражают опасения из-за роста заболеваемости
© Фото: pixabay.com
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