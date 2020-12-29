В Санкт-Петербурге начнётся вакцинация пожилых граждан

В Санкт-Петербурге комитет здравоохранения направил сообщения во все районные администрации города о том, что в Петербурге начинается вакцинация пожилых жителей города против коронавирусной инфекции.

Ранее в город было привезено 7500 экземпляров российской вакцины против коронавируса, сейчас в Петербург привезли ещё одну партию с количеством вакцины 5200 доз.

Сегодня, во вторник, 29 декабря добавили, что сначаала будет организована вакцинация для тех граждан, которые страдают сахарным диабетом, а также у кого хроническая обструктивная болезнь лёгких, ишемическая болезнь сердца. Категории граждан с такими заболеваниями прививаются в первую очередь, так как у них наблюдается наибольший риск развития осложнений, если случится заболевание коронавирусом.