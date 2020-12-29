В Санкт-Петербурге комитет здравоохранения направил сообщения во все районные администрации города о том, что в Петербурге начинается вакцинация пожилых жителей города против коронавирусной инфекции.
Ранее в город было привезено 7500 экземпляров российской вакцины против коронавируса, сейчас в Петербург привезли ещё одну партию с количеством вакцины 5200 доз.
Сегодня, во вторник, 29 декабря добавили, что сначаала будет организована вакцинация для тех граждан, которые страдают сахарным диабетом, а также у кого хроническая обструктивная болезнь лёгких, ишемическая болезнь сердца. Категории граждан с такими заболеваниями прививаются в первую очередь, так как у них наблюдается наибольший риск развития осложнений, если случится заболевание коронавирусом.
В Санкт-Петербурге начнётся вакцинация пожилых граждан
© Фото: pixabay.com
Темы дня
- В Петербурге продолжат выплаты на детей
- За 2020 год Солнце над Петербургом светило более двух месяцев
- Стало известно, в каких районах Петербурга чаще всего случаются прорывы труб
- В Смольном рассказали, как можно экономить на поездках в метро
- Петербуржцы стали чаще переносить COVID-19 в тяжелой форме
В Петербург завезли ещё одну небольшую партию вакцины.
В Санкт-Петербурге комитет здравоохранения направил сообщения во все районные администрации города о том, что в Петербурге начинается вакцинация пожилых жителей города против коронавирусной инфекции.
Все новости рубрики
- В Минздраве анонсировали открытие ещё двух производств вакцины от COVID-19Также будет производиться поставка медтранспорта в регионы.
- В Петербурге трое медиков уснули рядом с ковид-пациентомТри врача получили ночью сообщение об ухудшении состояния больного и немедленно отправились к нему.
- Россияне смогут получить паспорт вакцинированного от COVID-19Паспорт можно будет получить на «Госуслугах» в январе.
- В «Ленэкспо» поставили 2,5 тыс. коек для ковид-больныхВ настоящий момент, в городе находится 23 медучреждений со стационаром.
- Петербург снова занял первое место по числу смертей от коронавирусаЗа минувшие сутки в Петербурге от COVID-19 умерло 79 человек.
- 29 декабря 2020, 15:30
- Россияне смогут получить паспорт вакцинированного от COVID-19Паспорт можно будет получить на «Госуслугах» в январе.
- 29 декабря 2020, 13:20
- В ФАС Петербурга обнаружили новый картель на крупную сумму на соцпитаниеСумма превысила 450 млн рублей.
|
следующая
- Жители Петербурга рассказали о том, как изменилась их работа при переходе на дистанционный формат Петербуржцы тратят на работу до 80% своего времени.
- В Исаакиевском соборе не будут проводить рождественские богослуженияМузейный комплекс не будет работать в новогодние праздники.
- В Смольный подали 160 заявок на открытие зимних кафеРаботать в обычном формате заведений для новогодних вечеринок в этом году нельзя из-за коронавируса.
- Вице-премьер назвала коронавирус причиной половины смертей в РФСмертность за первые 11 месяцев 2020 года увеличилась на 13,8%.
- В Исаакиевском соборе не будут проводить рождественские богослуженияМузейный комплекс не будет работать в новогодние праздники.
|
|
следующая
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.