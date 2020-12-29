В Минздраве анонсировали открытие ещё двух производств вакцины от COVID-19

Михаил Мурашко в ходе заседания в ходе заседания Координационного совета при правительстве по борьбе против коронавирусной инфекции сообщил, что будут открыты ещё площадки, направленные на производство вакцины против COVID-19. Заседание прошло сегодня, во вторник, 29 числа.

Более того, министр здравоохранения добавил, что федеральными властями были досрочно выполнены нормативы по поставкам в регионы медицинского транспорта из категории первого звена. Президент России поручил к 2021 году организовать модернизацию первичной медико-санитарной помощи. В рамках модернизации было поручено закупить к следующему году автотранспорт, однако, министерство здравоохранения совместными усилиями с министерством промышленности и торговли смогли сделать это до 2021 года.