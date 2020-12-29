В Петербурге трое медиков уснули рядом с ковид-пациентом

В Ленинградской области в Сосновом бору медсестра Центральной медико-санитарной части №38 ФМБА России показала фото с мониторов камеры видеонаблюдения, которое очень сильно растрогало всех петербуржцев.

На снимке видно лежащего на койке больного коронавирусной инфекцией , который подключен к аппаратам ИВЛ, а рядом с ним лежат трое врачей в камбинезонах.

Также сообщается, что среди врачей ведется переписка в мессенджерах. Ночью появилось сообщение о том, что одному из пациентов стало хуже. Трое врачей незамедлительно среагировали и оперативно прибыли на помощь больному.