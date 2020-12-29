Россияне смогут получить паспорт вакцинированного от COVID-19

Михаил Мурашко, глава Министерства здравоохранения, сообщил, что россияне смогут получить паспорт вакцинированного от коронавирусной инфекции на сайте госуслуг. Услуга будет доступна в январе следующего года.

«Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность, в том числе, получить паспорт вакцинированного, в автоматическом режиме, зайдя в свой личный кабинет», — заявил Мурашко.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в «Ленэкспо» развернули 2,5 тысячи коек для коронавирусных больных. На данный момент в городе находится 23 медучреждения, которые принимают больных «ковидом».