В «Ленэкспо» поставили 2,5 тыс. коек для ковид-больных

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, сообщил, что «Ленэкспо» начал планомерную подготовку для приема коронавирусных больных. В Медучреждении развернули уже 2,5 тысячи коек-мест.

На фоне сильной заболеваемости в регионе Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова начала принимать пациентов, которые больны коронавирусом. На данный момент там развернуто 150 мест для больных COVID-19.

На данный момент в городе находится 23 медучреждения, которые принимают больных «ковидом». Это 16 городских и семь федеральных учреждений.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что за прошедшие сутки в Северной столице от коронавирусной инфекции скончалось 79 человек.