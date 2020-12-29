Петербург снова занял первое место по числу смертей от коронавируса

По информации, которая была предоставлена оперштабом, за прошедшие сутки 79 граждан Петербурга стали жертвами коронавирусной инфекции.

Таким образом город снова лидирует по количеству смертей от коронавируса среди всех регионов страны. На второй строчке печального рейтинга Москва. В столице за сутки скончалось 75 человек. На третьем месте по количеству летальных исходов от коронавирусной инфекции нового типа находится Московская область. Там за минувшие сутки насчитывается 24 летальных случая.

За последние сутки тест на коронавирус сдали 33 149 петербуржцев. 1218 человек находятся под наблюдением врачей, среди них 311 контактных, остальные находятся на самоизоляции.