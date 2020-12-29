Жители Петербурга рассказали о том, как изменилась их работа при переходе на дистанционный формат

По словам петербуржцев, от 71 до 80% времени в течение типичного рабочего дня они тратят на работу. При этом на обед у них уходит от 15 до 30 минут. Данные были получены в результате опроса, проведенного сервисом hh.ru.

Около трети граждан Петербурга отметили, что с переходом на дистанционный формат, время, которое они тратят на работу, значительно увеличилось. Сообщается, что больше всего изменения, связанные с переходом на удаленный формат работы повлияли на бухгалтеров и сотрудников сферы информационных технологий.