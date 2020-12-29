В Исаакиевском соборе не будут проводить рождественские богослужения

В постановлении правительства Санкт-Петербурга от 2 декабря 2020 года содержится информация о том, что с 30 декабря по 10 января работа музейного комплекса будет приостановлена.

Богослужения возобновятся 11 января, также с 11 января можно будет посетить музейные объекты.

В северной столице не были введены ограничения на богослужения и работу храмов, однако Исаакиевский собор – исключение. Юридически собор и другие объекты комплекса, включая часовню-музей и Спас-на-Крови, закреплены за музеем, а работа музеев, в соответствии с постановлением, ограничена. По этой причине рождественские службы в Исаакиевском соборе отменены.