Петербуржцы стали чаще переносить COVID-19 в тяжелой форме

Как отмечает первый заместитель главы комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана, 69% пациентов с коронавирусом переносят заболевание в средней форме тяжести. При этом у 24% людей заболевание протекает тяжело. В легкой форме коронавирус в настоящее время переносят 7% людей.

Кроме того, все больше молодых людей заражаются коронавирусом. Часто заболевают граждане в возрасте от 25 до 49 лет, имеющие отдаленные сопутствующие заболевания.

Сарана также сообщил, что 69 000 человек в данный момент находятся дома на самоизоляции. 27 500 из них получили бесплатные медицинские препараты по показаниям врачей.