Ближайший год госзакупки масок будут возможны лишь в странах Евразийского экономического союза

Правительство России запретило на год закупать медицинские маски в многих странах. Инициатором данного запрета стал Минпромторг РФ. Инициатива поступила еще в прошлом месяце.

Согласно новому постановлению медицинские маски до 31 декабря 2021 года разрешено приобретать только в странах ЕАЭС. То есть, в странах Евразийского экономического союза.

Окажет ли это влияние на рост цен на медицинские маски в России остается лишь предполагать.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о 82 летальных исходах среди петербуржцев, болевших инфекцией коронавируса. В очередной раз показатель смертности выводит Северную столицу на первое место в стране.