Бары Петербурга проверили на соблюдение режима работы после 19 часов

В Санкт-Петербурге сотрудниками комитета по контролю за имуществом при содействии представителей Следственного комитета, Роспротебнадзора, а также полиции, были совершены многочисленные рейды в бары города. Сотрудники проверяли сознательность организаций на запрет работы после 19 часов. В результате проверок было закрыто 6 развлекательных точек.

Рейды осуществляли в Петроградском, Центральном и Адмиралтейском районах. Нарушения выявили в барах на Малой Посадской и Гороховой улицах, Литейном проспекте, а также на улицах Рубинштейна, Некрасова и Восстания.

Кроме того, в заведениях общепита проверяли наличие QR-кода и соблюдение противоэпидемиологических мер.