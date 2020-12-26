22-летний миллиардер купил футбольный клуб «Sunderland»

Кирилл Луи-Дрейфус, 22-летний миллиардер, купит контрольный пакет акций английского футбольного клуба «Сандерленд». В клубе сообщили, что стороны уже договорились о соглашении.

Миллиардер скупит пакеты акций английского клуба у Стюарта Дональда. На данный момент сделка находится на одобрении английской футбольной лиги.

Кирилл является сыном Роберта Луи-Дрейфса, который был генеральным директором немецкой компании спортивной одежды Adidas. Роберт умер в 2009 году. Его состояние оценивали в 2 млрд евро. Мать будущего президента «Сандерленда» Маргарита Дрейфус (Богданова), была уроженкой Ленинграда. В ноябре 2020 года ее состояние оценивали в 5,6 млрд долларов.