В Петербурге массовая вакцинация населения начнется в январе 2021 года

Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга, заявил, что массовая вакцинация жителей Петербурга начнется в середине января следующего года.

«Приоритет, конечно, будет отдаваться медикам, педагогам и силовикам, но всегда будут оставаться места», — сообщил замглавы города. Эргашев отметил, что программисты в настоящее время дорабатывают сайт, на котором жители Северной столицы смогут предварительно записаться на вакцинацию.

Регион получил уже 7 тыс. доз вакцины. Смольнйы сообщает, что 26 декабря поступит еще около 5,5 тысяч доз. После этого в город на Неве отправят в партию 150 тысяч доз вакцины.