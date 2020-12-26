За сутки в Петербурге умерло 82 ковид-пациента

В Санкт-Петербурге продолжает оставаться напряженная ситуация с коронавирусом. Оперативный штаб по коронавирусу сообщил, что Северная столица уже второй день подряд занимает первое место среди российских городов по суточному числу заболевших.

За все время пандемии в Петербурге зафиксировали 223 тысячи 336 случаев инфицирования. От COVID-19 в регионе умерло 7 304 человека. Выздоровело 133 111 петербуржцев.

В России за сутки скончалось 567 человек от коронавирусной инфекции. Больше всего коронавирусных жертв найдено в городе на Неве — 82 человека. В Москве зафиксировали 77 жертв «ковида».