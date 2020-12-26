В Роспотребнадзоре заявили об опасности нахождения на массовых мероприятиях на улице

Александр Горелов, заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, заявил, что при нахождении на мероприятиях массового скопления людей вне помещений, риск заражения коронавирусной инфекцией также опасен.

«У мероприятий на открытом воздухе риск инфицирования существенно ниже», — заявил Горелов.

Кроме того, эпидемиолог Роспторебнадзора отметил, что даже при посещении катков и горок, необходимо соблюдать антикоронавирусные меры. Работы всех развлекательных мероприятий должны быть рассчитаны на такое количество человек, чтобы была возможность соблюдать социальную дистанцию и избежать огромного количества людей.