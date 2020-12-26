"Спутник V" в ближайшее время станет доступным для пожилых людей

Олег Эргашев, вице-губернатор, проинформировал, что вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" в ближайшие сроки станет доступна для пожилых людей, возрастом 65+.

Вице-губернатор поделился, что во время поезди с министром здравоохранения, они обсуждали, как скоро вакцина против короавируса станет доступна для людей пожилого возраста. В ходе разговора министр рассказал, что вакцинация для пожилого возраста станет доступна уже со дня на день, совсем скоро должен выйти соответствующий нормативно-правовой акт.

Испытания вакцины "Спутни V" на людях пожилого возраста уже пришли к своему завершению.