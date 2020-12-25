В Питере досрочно выпала годовая норма осадков

В Санкт-Петербурге на сегодняшний день выпала годавая норма осадков. Ведущий специалит метеорологического центра ООО «Центр Фобос» Михаил Леус сообщил, что 25 декабря вся норма снега и дождя выполнена.

Михаил Леус сообщает, что на 21 декабря уже был достигнуть средний годовой показатель по осадкам, то есть четыре дня назад. в понедельник он составил 639 мм. Сегодня уже этот показатель находится в отмете 648 мм. Михаил Леус прокомментировал, что такая ситуация типична и абсолютно нормальна для Санкт-Петербурга, 102% от нормы - обычная цифра. Подобные значения не являются рекордными.