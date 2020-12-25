На «Фармбазе» закончилась вакцина

В Санкт-Петербурге смогли привиться от коронавирусной инфекции уже более трёх тысяч местных жителей. Однако на данный момент из обещанных 70-ти пунктов для вакцинации были открыты не все. Также новостей о крупных партиях поставки вакцины против коронавируса в 100 тысяч доз тоже нет. В отчёте межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19 такая информация отсутствует.

межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19 сообщили, что точное количество привытх против коронавируса составляет 3028 человек, "из них завершили вакцинацию двумя компонентами 204 человека". Такую информацию рассказали в пятницу, 25 декабря. Также с 25 декабря число пунктов по вакцинации увеличено до 62 двух единиц.