Вакцину "Спутник V" начали производить в Петербурге

Среди присутствующих на церемонии открытия были премьер-министр РФ Михаил Минустин и губернатор Петербурга Александр Беглов.

По информации, которая была предоставлена в Смольном, церемония состоялась на заводе «БИОКАД», где будет осуществляться производство медицинского препарата «Гам-КОВИД-Вак».

Мишустин отметил, что на данный момент главной задачей является увеличение объема производства и обеспечение медицинскими препаратами всех регионов страны. Напомним, «БИОКАД» и научный центр им.Гамалеи, создавшим вакцину «Спутник V», подписали соглашение на производство вакцины в северной столице 21 сентября.