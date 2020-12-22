Футболисты "Зенита" поздравят медицинских работников с Новым годом

«Зенит» выразит благодарность медицинским работникам, которые оказывают помощь пациентам, больным коронавирусной инфекцией, и поздравят их с новогодними праздниками.

В период с 23 по 25 декабря игроки футбольного клуба «Зенит» подарят сотрудникам пяти медицинских учреждений праздничные украшения и другие подарки.

По информации, которая была опубликована на официальной странице клуба в социальной сети «Вконтакте» игроки «Зенита» поздравят медицинских работников в больнице Святого Георгия, больнице им. Семашко, Александровской. Поздравления также получат врачи Покровской и Боткинской больниц. Клуб благодарит всех врачей, которые продолжают принимать коронавирусных пациентов, за их стойкость и профессионализм.