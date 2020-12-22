1035 петербуржцев сделали прививки от коронавируса

В Смольном сообщают, что в стационарах северной столицы нет нехватки лекарственных препаратов для пациентов с коронавирусной инфекцией.

На данный момент прививки от коронавируса сделали 1035 человек. У 179 граждан вакцинация завершилась. В северную столицу поступило 7592 дозы вакцины Гам-КОВИД-вак, а также тысяча доз вакцина ЭпиВакКорона. Петербуржцы могут привиться от коронавирусной инфекции в 20 пунктах вакцинации.

По словам губернатора города Александра Беглова, охват тестированием в северной столице – 636 тестов на сто тысяч населения. Этот показатель почти в 4,6 раз превышает новый норматив Роспотребнадзора.