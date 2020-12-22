Два объекта культурного наследия в Зеленогорске переделают в гостиничный комплекс

В комитете по инвестициям Петербурга сообщили, что в Курортном районе Санкт-Петербурга в городе Зеленогорск «Дачу Кинга» и «Дом Купца Елисеева» будут переделывать под досугово-гостиничный комплекс. Реконструкцию зданий культурного наследия одобрило городское правительство.

Компания ООО «Новые пространственные решения» стала инициатором этой идеи. Перед инвестором стоит задача — за 49 лет реконструировать и сдать в эксплуатацию семь зданий. Одними из этих зданий и являются «Дом Купца Елисеева» и «Дача Кинга», которые являются объектами культурного наследия. В настоящее время здания находятся в аварийном состоянии.