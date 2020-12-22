Коронавирус станет еще более заразным через 5-7 лет

Примерно через пять-семь лет коронавирусная инфекция станет еще более заразной из-за своей мутации. Однако мутировавший вирус будет давать меньше осложнений на организм.

Евгений Тимаков, инфекционист, сообщил, что все вирусы постоянно мутируют. Коронавирус не исключение. При изменении генома «ковида» будут и также меняться его свойства.

"Со временем, через пять-семь лет коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае. Она будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений", — заявил Тимаков.

Эксперт привел в пример Великобританию, где COVID-19 уже стал контактнее на 70%, но при этом осложнений никаких нет.