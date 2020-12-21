В Ленобласти обновили данные по коронавирусным зонам

В Ленинградской области обновили данные по районам коронавирусных зон. Пресс-служба администрации области сообщает, что из «желтой» в «красную» зону перешли Киришский и Сланцевский районы. Кроме того, Подпорожский район перешел «желтую» зону.

На данный момент ситуация в области по зонам выглядит так: в «красной» зоне находятся Гатчинский, Киришский, Выборгский, Всеволожский, Сланцевский, Тосненский; в «желтой» зоне Волосовский, Кировский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Подпорожский и Сосновый Бор; в «зеленой» — Волховский, Лодейнопольский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.