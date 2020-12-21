В Петербурге продолжается массовая вакцинация среди населения

В Санкт-Петербурге идет массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. НА данный момент в Петербург уже поступило более 7,5 тысяч доз российской вакцины от COVID-19. Также имеется 1 тыс. доз вакцины «ЭлиВакКорона», которая была разработана в новосибирском центре «Вектор».

Олег Эргашев, вице-губернатор Северной столицы, заявил, что в городе уже развернуто 20 пунктов для проведения вакцинации.

«Уже привиты 674 человека из групп риска, вакцинация завершена у 179 человек. Расширены категории лиц, подлежащих вакцинации», — сообщил Эргашев. Также замглавы города отметил, что первыми получают вакцину медики и учителя, а также сотрудники силовых структур.