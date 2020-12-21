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Беглов считает эпидемические ограничения достаточно эффективными

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© Фото: ru.wikipedia.org

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Не смотря на высокий уровень заболеваемости, губернатор доволен обстановкой в городе.

Александр Беглов, глава Санкт-Петербурга выразил свое отношение к эпидемиологической ситуации, сложившейся в городе. Градоначальник считает уровень заболеваемости вполне контролируемым. Главной задачей Беглов считает обеспечение медиков необходимыми препаратами и средствами защиты, ведь высокий рост заболеваемости никто не отрицает.

Кроме того, губернатор подметил, что созданные ограничительные меры достаточно эффективны.

«Сейчас главное, чтобы система здравоохранения Петербурга была обеспечена всем необходимым. Эпидемические ограничения доказывают свою эффективность – говорит Александр Беглов.

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