Петербургским медикам, работающие в «красных зонах», выдадут новые пособия

В Санкт-Петербурге в Смольном установили новые выплаты медикам, которые работают в «красной зоне». Постановление уже подписано губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Медицинскому персоналу будут выделены дополнительные выплаты за выходы на смену с 1 ноября по 31 декабря.

«Врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад – 1730 рублей за нормативную смену, среднему медицинскому персоналу скорой помощи полагается 865 рублей за смену, младшему — 660 рублей», — заявили в Смольном.

Врачи, которые имеют высшее образование и работают в стационарах, будут получать 2115 рублей за смену.