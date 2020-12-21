На перекрестке Цимбалина и Седова произошло серьезное ДТП

Инцидент произошел в понедельник, 21 декабря в Невском районе Петербурга. Легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение. Свидетели аварии отмечают, что машина слетела с проезжей части после того, как столкнулась с другим автомобилем.

Фотографии с места ДТП были опубликованы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Марка вылетевшего на тротуар автомобиля – Skoda Octavia. После столкновения с автомобилем Hundai Creta машина протаранила дорожное ограждение, в результате чего у автомобиля повредилась передняя часть.

Информация об обстоятельствах аварии и пострадавших не сообщается.