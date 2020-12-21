Российский эксперт рассказал, какие группы населения меньше всего подвержены риску заражения COVID-19

У женщин в возрасте от 20 до 40 лет меньше всего риска заразится коронавирусной инфекцией или перенести болезнь в тяжелой форме.

Данная информация была предоставлена членом Российского медицинского общества терапевтов Андреем Кондрахиным. Он отметил, что возраст от 20 до 40 лет – период активной выработки полового гормона эстрогена. Эстроген способствует сохранению эластичности сосудов и разжижает кровь, в результате чего болезнь переносится легче.

Что касается мужчин, то гормон тестостерон, наоборот способствует склеиванию эритроцитов. Кровь свертывается более активно, в результате чего увеличивается риск заболеть коронавирусной инфекцией в более тяжелой форме. Медик добавил, что прививка от гриппа также позволяет организму сильнее сопротивляться коронавирусу.