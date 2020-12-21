Белоруссия первая среди зарубежных стран зарегистрировала вакцину "Спутник V"

В понедельник, 21 декабря, Белоруссией было выдано регистрационное удостоверение вакцине от коронавируса «Спутник V», разработанной центром Гамалеи в России.

По информации, которая была предоставлена Российским фондом прямых инвестиций, в настоящий момент производство препарата на территории страны легализуется. В соответствии с планом, в первые месяцы следующего года, вакцину начнут выпускать на территории Белоруссии.

Граждане Белоруссии получили возможность привиться от коронавируса в добровольном порядке в рамках клинического исследования вакцины еще 1 октября. В исследовании приняли участие 100 человек в 8 медицинских учреждениях.