Россия приостановит авиасообщение с Великобританией

Авиасообщение с Великобританией будет приостановлено в полночь, в ночь с 21 на 22 декабря.

Решение об этом приняли в понедельник, 21 декабря. Рейсы между Россией и Великобританией будут приостановлены в связи с появлением мутационного коронавируса. По информации, которая была предоставлена в оперштабе по контролю и мониторингу эпидемиологической ситуации, данные меры приняты с целью предотвращения дальнейшего распространения нового типа болезни и ухудшения сложившейся ситуации в России.

Ранее сообщалось, что летальность мутационного коронавируса была оценена ВОЗ. Эксперты считают, что новый штамм COVID-19 еще более заразен.