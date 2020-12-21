Депутат ЗакСа Вишневский заболел COVID-19

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Этой новостью он поделился с подписчиками своего Telegram-канала в воскресенье, 20 декабря.

Парламентарий отметил, что заболевание у него протекает бессимптомно: он сообщает, что у него нет повышенной температуры, кашля, проблем с обонянием. Вишневский заявил, что чувствует себя хорошо, однако, собирается сделать компьютерную томографию, а также сдать анализ крови, чтобы проверить, как организм реагирует на коронавирус.

Сообщается, что депутат соблюдает самоизоляцию и принимает необходимые лекарства.