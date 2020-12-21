Санкт-Петербург приближается к отметке в 7 тысяч летальных исходов от коронавируса

По информации сайта "Стопкоронавирус.рф", на 21 декабря число зарегистрированных летальных исходов от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге достигло почти семи тысяч.

За сутки, как сообщает "Стопкоронавирус.рф", в Питере зарегистрировали 77 новых случаев смерти от коронавируса. Общее количество летальных исходов достигло отметки 6 917 человек. Основываясь на данных, Питер пока что возглавляет список городов по новым случаям смертей от COVID-19.

После Санкт-Петербурга идёт Москва, в столице России зарегистрировано 75 новых летальных исходов. После Москвы идут следом Пермский край и Ульяновская область, там по 19 новых смертей за сутки.

В общей сложности в России зарегистрированы за сутки 493 новых смертей от коронавируса. С начала пандемии общее число достигло 51 351 человек.