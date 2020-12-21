На специалистов с антителами возник высокий спрос

Данные российских рекрутеров показывают, что на сегодняшний день наиболее предпочтительные сотрудники - это сотрудники, переболевшие коронавирусной инфекцией, то есть с антителами.

Согласно аналитике сервиса YouDo.com, на сайте онлан-сервиса предоставления услуг возник резко повышенный спрос на специалистов с антителами, такие запросы встречаются в объявлениях с пометками "переболевший коронавирусом", "специалист с антителами".

Так как люди, находящиеся на карантине, не могут позволить себе встречи со здоровыми людьми, поэтому им нужны специалисты, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, у которых есть антитела.

Ещё один интересный пункт - это цена. Оплата за одно и то же задание у специалиста без антител и с антителами будет разная. Так, например, за клининговый сервис для специалиста с антителами будет получать 5000 рублей за оказание услуги, а без антител оплата снижается до 2500 рублей.