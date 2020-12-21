Врачи рассказали, как отличить кашель больного COVID-19

По мнению экспертов, у заражённых пациентов коронавирусной инфекцией есть некоторые особые признаки и симптоматика, которые указывают на заболевание COVID-19.

Нейт Фавини, доктор медицинских наук, поделился, что у пацинтов с диагнозом коронавирусной инфекции кашель без мокроты, сухой. Также Сара Нараян, докторм медицинских наук, сообщила, что хрип у пациентов с коронавирусом не присутстсвует. Однако подобные признаки и симптоматику надо учитывать с полной картиной заболевания пациента.

Напомним, недавно Сант-Петербург.ру сообщил, что в Великобритании обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции, уже около 20 стран закрыти транспортное сообщение с Объединённым королевством.