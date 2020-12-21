Оформление пенсионных выплат и пособий могут продлить в дистанционном формате до конца 2021

В Министерстве экономического развития внесли предложение о продлении оформления пенсионных выплат и пособий в порядке дистанционного формата.

Такой порядо оформления могут продлить до конца 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ещё в апреле процесс оформления пенсий и пособий был упрощён, такой переход позволил гражданам оформлять выплаты через сайт пенсионного фонда ПФР, а также через госуслуги. В проекте постановления правительства, который был разработан министерством, было сказано, что данная "правопрминительная практика" поазала свою эффективность. Также в министерстве заявили о намерении ввести предоставление доступа гражданам, которые живут заграницей, к некоторым сревисам, которые сейчас работаю в дистанционном формате.