Макрон записал видео о своём самочувствии после заражения COVID-19

котором рассказывает о своём самочувствии. Макрон поделился, что симптоматика остаётся той же - головная боль, сухой кашель и усталость.

Макрон сообщил, что он в полном порядке по своим ощущениям и поблагодарил всех, кто выражал ему свою поддержку. По словам главы Франции, он действовал исключительно по инструкции по охране здоровья. Когда президент получил положительный результат теста на коронавирус, то оперативно сел на карантин в Версале. Также Макрон сообщил, что зарегистрировался в приложении, которое сообщает всем его контактам о его положительном результате теста.