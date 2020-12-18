В Смольном заявили, что высокая смертность от COVID-19 - это результат статистической игры в других регионах

В Смольном сделали заявление, что высокие показатели смертности от коронавируса объясняются "статистической игрой" в других регионах. Такое заявление сделал Евгений Антипов, заместитель главы комитета по здравоохранению, на онлайн-совещании сегодня, 18 декабря.

По словам Евгения Антипова, сценарий развития эпидемиологической ситуации, основываясь на сегодняшних показателях, говорит о том, что в грядущем году в феврале ожидается пик второй волны коронавирусной инфекции. Также он сообщил, что пандемию коронавируса сравнили с испанкой. Эпидемия испанки включала в себя три волны за 1,5 года. Вторая волна испанки была самая жёсткая.