В Санкт-Петербурге открыли только пять пунктов вакцинации вместо 14

На днях комитет города по здравоохранению в Санкт-Петербурге сообщил, что планируется запуск 14 точек, где буде проводиться вакцинация от коронавируса горожан. Однако на сегодняшний день в запуск привели только 5 пунктов в действие для вакцинации.

Дмитрий Лисовец, председатель комздрава, сообщил сегодня, что своё функционирование начали только 5. Но комитет рассчитывает, что поток через каждый пункт составит от 20 до 30 людей, желающих сделать прививку от коронавируса. Дмитрий Лисовец также добавил, что сейчас открывшимся точка нужно "наработать навык" и получить опять для дальнейшей минимизации затрат.

Напомним, недавно Санкт-Петербург.ру сообщал, что к Новому году в Санкт-Петербург начнут поступать крупные партии вакцины.