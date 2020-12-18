В Питере был пойман полицейский, который скрывался 2 года

Пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, сообщает, что в Санкт-Петербурге был задержан бывший сотрудник полиции, который был обвинён в мошенничестве. Бывший полицейский был уличён в попытке прибрать к рукам три миллиона рублей. Также в пресс-службе сообщают, что обвиняемый числился в международном розыске.

По версии следственных органов, подозреваемый Александр Свиридюк с его сообщником Эдуардом Тугушевым с 2017 по 2018 года требовали три миллиона рублей от местного жителя. Полицейские требовали сумму денег за не привлечение к уголовной ответственности по факту насильственных действий, которые были совершены в отношении представителя власти.

Полицейские смогли получить часть денежных средств в 2017 году, уже в 2018 году они получили всю сумму, но в виде муляжа денег. В тот день смогли задержать Тугушева, а его сообщник Свиридюк сумел скрыться, но 17 декабря был задержан.