Теперь результат тест на COVID-19 будет приходить Петербуржцам через СМС

Андрей Сарана, первый зампредседателя комитета по здравоохранению, сообщил в ходе онлайн-брифинга, что скоро местные жители Санкт-Петербурга, будут получать уведомления о результатах теста на коронавирус с помощью СМС.

На сегодняшний день специалисты заняты доведением функции "до ума", система находится на стадии отлаживания всех процессов и функций.

По информации Андрея Сарана, данное нововведение позволит ускорить систему оповещений горожан о результатах теста. Также зампредседателя комитета по здравоохранению добавил, что некоторые лаборатории занимаются тестированием и узнают результаты уже день в день, однако, те люди, которые сдавали свой биоматериал, вынуждены ждать результатов в течение нескольких дней.