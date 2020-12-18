В Институте психологии РАН рассказали о причинах появления конспирологических домыслов о COVID-19

Вокруг появления коронавирусной инфекции ходят много легенд, теорий заговоров и просто сплетен.

Тимофей Нестик, заведующий лабораторией Института психологии РАН, рассказала, что такое явление обусловлено некоторыми причинами:

-первая причина - гнетущий информационный фон,

-вторая причина - недоверие к власти.

Теории заговоров и легенды о коронавирусе являются механизмом защитной реакции. Тимофей Нестик поделился, что у россиян есть черта поведения, которая должна учитываться - это обратный эффект алармизма. Обратный эффект алармизма - это намеренное нагнетание страха в случае ощущения, когда люди ощущают повышенную тревогу. Чувство тревоги в этот момент также сопровождается чувством беспомощности. Всё это приводит к включению деятельности защитной реакции в человеческом организме.