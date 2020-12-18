У переболевших коронавирусом снова есть шанс перенести инфекцию

Учёные из Соединённых штатов Америки провели исследование, которое было было опубликовано в журнале Journal of the American Medical Association. В ходе исследования было установлено, что пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, в первые десять дней после выздоровления от болезни находятся в зоне риска, чтобы снова заболеть коронавирусом.

В статье сообщается, что процент риска заболеть снова коронавирусной инфекцией в течение около двух недель после возрастает на от 40 до 60 процентов.

Исследователи наблюдали за двумя тысячами пожилыми пациентами с коронавирусной инфекцией, которым нужна была госпитализация. Также наблюдение велось и за пациентами, у которых была обнаружена пневмония. В исследование ещё попали пациенты, у которых были заболевания сердечно-сосудистой системы.

В ходе изучения, было отмечено, что в первые два месяца девять процентов пациентов умерли, 20 процентов снова заразили коронавирусом.