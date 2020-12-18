В Петербурге закрыли два сайта, продающие липовые справки об отсутствии коронавирусной инфекции

По информации, предоставленной Объединенной пресс-службой городских судов, информация, опубликованная на сайтах, была признана запрещенной на территории РФ после того, как административные иски были поданы прокурором Ломоносовского района Ленинградской области.

На сайтах «vuxspravki.com» и «spb-spravkic.com» предлагались услуги по продаже медицинских справок, заключений, результатов анализов, как для взрослых, так и для детей. Срок изготовления документа составлял один день, при необходимости, его можно было изготовить задним числом. Граждане могли в сжатые сроки получить фальшивую справку, при этом не посещая врача.

На сайте можно было также приобрести справку об отсутствии коронавирусной инфекции.