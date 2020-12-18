К концу года в Петербурге прививку от коронавируса можно будет сделать в 70 пунктах

В период до 25 декабря в Петербурге будет открыто еще около 70 пунктов, в которых можно будет получить вакцину от коронавируса.

По словам первого заместителя главы комитета по здравоохранению города Андрея Сараны, около 400 медицинских работников получили вакцины в тестовом режиме. С 18 декабря прививки от коронавирусной инфекции стали доступны также для социальных работников и учителей.

На данный момент в городе осуществляют работу 8 пунктов вакцинации, однако уже к понедельнику их количество увеличится на 11.

Чиновник отметил, что в городе создают систему смс-информирования граждан о результатах теста на коронавирус. В ряде лабораторий возможно получить результаты ПЦР-теста в тот же день, когда был сдан анализ.