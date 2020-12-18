Больницы Петербурга работают на пределе возможностей

Власти города сообщают о максимальных нагрузках, которыми подвергаются городские стационары. Эпидемиологическая обстановка в Петербурге остается крайне напряженной.

Первый зампред комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана заявил, что в медицинских учреждениях свободно всего 4% коек. Он отмечает, что медицинские учреждения, которые специально перепрофилировали под прием коронавирусных больных, осуществляют работу на пределе своих возможностей. Помимо этого, по последним данным, за эту неделю в городе было госпитализировано на 4% больше пациентов, чем на прошлой.

Чиновник отметил, что за минувшие сутки стационары города приняли более 900 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией.