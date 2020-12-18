В Петербурге открыли пункты для вакцинации учителей от COVID-19

Работники системы образования смогут сделать прививку в нескольких пунктах: в медицинских учреждениях Красногвардейского, Выборгского, Московского, Центрального, а также Курортного районов. Сообщается, что в скором времени вакцинация будет доступна и в остальных районах Петербурга.

18 декабря прививку от коронавируса сделают около ста добровольцев, в их число входят школьные учителя, которые обучают 5-11 класса, педагогические работники системы профессионального образования и лица, занимающие руководящие должности в образовательных учреждениях. Вакцинация для каждого из них пройдет в два этапа, перерыв между которыми составляет 21 день.