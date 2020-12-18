Россиян оштрафовали за несвоевременную сдачу теста на COVID-19

Из-за того, что жители России несвоевременно сдавали тесты на коронавирус, после прибытия из-за границы, их начали штрафовать. Общая сумма штрафов за все время пандемии составила 23 млн 075 тысяч 600 рублей.

По возвращении из других стран, человек обязан в течение трех дней передать результаты теста на коронавирусную инфекцию на портал государственных услуг. В противном случае, по истечении трех дней, «путешественнику» будет положен штраф.

Как сообщал ранее Санкт-Петербург.Ру, за все время пандемии в России умерло рекордное количество человек. С 2010 года число умерших в стране достигло 1,66 млн человек.