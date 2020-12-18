В Петербурге открыли пункты для вакцинации от коронавируса

В Санкт-Петербурге перед массовой вакцинацией населения уже открыто 14 пунктов для проведения прививок.

Пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга сообщает, что вакцину «Спутник V» получат только те поликлиники и больницы, которые оборудованы для осуществления вакцинации. Вакцинацию будут проводить по спискам организаций.

Первыми вакцину получит медицинский персонал, а также социальные работники.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что за время пандемии в России умерло рекордное количество человек. С 2010 года число умерших во всей стране достигло 1,66 млн человек.